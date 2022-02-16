وظيفة شاغرة في جامعة الأقصى

اعلان وظيفة لمحاضر أكاديمي للعمل بنظام الساعة أو العقد الأكاديمي في كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

تعلن الشئون الأكاديمية بجامعة الأقصى عن حاجتها لمحاضر أكاديمي للعمل بنظام الساعة أو العقد الأكاديمي في كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك وفق الشروط التالية:

أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدكتوراه او الماجستير في أحد تخصصات تكنولوجيا المعلومات، أو هندسة الحاسوب ومن احدى الجامعات المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس الجامعي.

أن يكون لديه خبرة في تنقيب البيانات.

أن يكون لديه خبرة في تعلم الآلة.

أن يكون لديه معرفة بلغة البايثون.

أن يكون لديه خبرة في الإحصاء.

أن يكون لديه القدرة على التعامل مع قواعد البيانات.

يفضل من لديه خبرة في مجال العمل الحر.

ان يمتلك مهارات التواصل والعمل ضمن فريق العمل.

أن يجيد المتقدم اللغة الانجليزية (كتابة، قراءة، محادثة ).

تقدم الطلبات من خلال الرابط الالكتروني التالي:

https://forms.gle/twpfebhre8DnETyM6

تقدم الطلبات ابتداءَ من يوم الثلاثاء الموافق 15/02/2022م حتى نهاية دوام الخميس الموافق 17/02/2022م.

سيتم التواصل مع المتقدمين المستوفيين للشروط لإحضار الأوراق الثبوتية للجامعة في وقت لاحق.

سيتم استبعاد الطلبات غير المطابقة للشروط من قبل لجنة مختصة.

سيتم الإعلان عن موعد المقابلات في وقت لاحق.

الشئون الأكاديمية