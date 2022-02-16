نقابة "الغزل والنسيج" تستمع لمشاكل عمال الخياطة

طالب رئيس النقابة العامة لعمال الخياطة والغزل والنسيج محمد حمدان بتنظيم آلية تساعد في حماية المنتج المحلي والحد من استيراد الملابس الجاهزة والتي يصنع مثيل لها في القطاع.

وقال حمدان على هامش جولة تفقدية توعوية نظمتها نقابة الخياطة لثلاث وورش خياطة، إن نقابته رصدت العديد من الشكاوى أبرزها معاناتهم بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي يقلل الانتاجية، إضافة لضعف الحركة الشرائية بسبب الحصار.

وأشار إلى أن الواقع المرير في قطاع غزة أثر على قطاع الخياطة الذي يشهد عودة تدريجية للعمل وبات يشغل نحو عشرة آلاف عامل، مشددا على أهمية دعم قطاع الخياطة وإعادته لما كان عليه قبل عام 2007.

ونقل مطالب أصحاب الورش بضرورة أن تقوم وزارة الاقتصاد بشكل مستمر ودائم بتنظيم آلية التسويق بين الملابس المستوردة والمحلية، وتقليل استيراد الملابس الجاهزة.

وأوضح حمدان أن نقابته قامت – خلال الجولة – بتوعية بقانون العمل رقم (7) لسنة 2000.

المصدر / فلسطين أون لاين