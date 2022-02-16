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وظيفة شاغرة (محاسب/ـة)

16 فبراير 2022 . الساعة 12:15 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف: محاسب/ة عدد (1) دوام كلي في مقر جمعية نوى للثقافة والفنون، علماً بأن مدة التوظيف تبدأ خلال الفترة من (مارس 2022 وحتى نهاية ديسمبر 2022)، قابلة للتمديد.

آخر موعد لتسليم السيرة الذاتية وتعبئة طلب التوظيف:

يوم الثلاثاء الموافق 22/02/2022، الساعة 2:00 ظهراً

مكان تسليم السيرة الذاتية وتعبئة طلب التوظيف:

على من ي/تجد في نفسه/ها الكفاءة المطلوبة، تعبئة طلب التوظيف في الرابط التالي:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfmZKedz.../viewform...

سيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي للشروط المطلوبة وسيتم التواصل فقط مع الأشخاص المؤهلين للمقابلة الشخصية

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