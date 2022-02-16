مطلوب منسق ميداني للعمل في جمعية

إعلان توظيف منسق/ة ميداني عدد (4) دوام كلي في المقر الرئيسي لجمعية نوى للثقافة والفنون، علماً بأن مدة التوظيف تبدأ خلال الفترة من (مارس 2022 وحتى نهاية ديسمبر 2022)، قابلة للتمديد. على أن يكون لديه خبرة في إدارة مشاريع لديها علاقة في مجالات التعليم بأنواعه، الثقافة والفنون، تكنولوجيا المعلومات.

آخر موعد لتسليم السيرة الذاتية وتعبئة طلب التوظيف:

يوم الثلاثاء الموافق 22/02/2022، الساعة 2:00 ظهراً

مكان تسليم السيرة الذاتية وتعبئة طلب التوظيف:

على من ي/تجد في نفسه/ها الكفاءة المطلوبة، تعبئة طلب التوظيف في الرابط التالي:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfmZKedz.../viewform...

سيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي للشروط المطلوبة وسيتم التواصل فقط مع الأشخاص المؤهلين للمقابلة الشخصية





