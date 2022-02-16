"ناصيف": الاعتداء على الأسرى المحررين "انحدار بشع"

استنكر القيادي في حركة "حماس"، في الضفة الغربية، رأفت ناصيف، اعتداء أجهزة السلطة على حفل استقبال الأسير المحرر عنان بشكار في مخيم عسكر بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، مساء أمس.

ووصف ناصيف ما حدث في مخيم عسكر بـ"الانحدار البشع"، وقال: "لا نتوقع الاعتذار ممن أصدروا الأوامر برش أسيرنا المحرر وأهله وربعه وأبناء شعبه والأوفياء لقضية الأسرى بالغاز".

وأضاف ناصيف: "لا ندري والله ماذا نقول، لكن عزاؤنا أن شعبنا عظيم، ويمتلك الوعي الذي يمكنه من تمييز الطيب من الخبيث".

وأكد على أن "كل حر ساع للحرية وتحقيق السيادة التامة لنفسه وشعبه يستنكر ما جرى من اعتداء على عزوة الأسرى في مخيم عسكر".

وهنأ القيادي ناصيف الأسير بشكار على حريته من سجون الاحتلال، وتمنى الإفراج القريب عن جميع أسرانا.

وهاجمت أجهزة أمن السلطة، مساء أمس الثلاثاء، موكب استقبال الأسير المحرر "بشكار" في مخيم عسكر بنابلس بقنابل الغاز مما أدى لإصابة عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء بالاختناق.

كما أصيب المحرر "بشكار" أيضًا بالاختناق بعد اعتداء أجهزة السلطة على موكب استقباله.

وأظهرت لقطات فيديو مشاهد مؤلمة للإصابات وبينها أطفال وسط حالة من الفزع التي سببها الاعتداء.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير بشكار من مخيم عسكر في نابلس بعد اعتقال دام ٤٠ شهرا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت بشكار بتاريخ 13/12/2018 بتهمة إيواء الشهيد القسامي أشرف نعالوة، الذي استشهد في اشتباك مسلح مع قوة من الاحتلال حاصرت منزل عائلة بشكار في مخيم عسكر.

المصدر / فلسطين أون لاين