مطلوب منشط/ـة للعمل في جمعية نوى للثقافة والفنون

تعلن جمعية نوى للثقافة والفنون عن حاجتها لشغل منشط/ة رئيسي/ة عدد (7) للعمل في المجالات التالية، علماً بأن مدة التوظيف تبدأ خلال الفترة من (مارس 2022 وحتى نهاية ديسمبر 2022)، قابلة للتمديد.:

1. الدعم النفسي

2. التعليم الأساسي

3. تعليم الرياضيات

4. تعليم اللغة العربية

5. تعليم اللغة الإنجليزية

آخر موعد لتسليم السيرة الذاتية وتعبئة طلب التوظيف:

يوم الثلاثاء الموافق 22/02/2022، الساعة 2:00 ظهراً

مكان تسليم السيرة الذاتية وتعبئة طلب التوظيف:

على من ي/تجد في نفسه/ها الكفاءة المطلوبة، تعبئة طلب التوظيف في الرابط التالي:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfmZKedz.../viewform...

سيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي للشروط المطلوبة وسيتم التواصل فقط مع الأشخاص المؤهلين للمقابلة الشخصية





