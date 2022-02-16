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مطلوب منشط/ـة للعمل في جمعية نوى للثقافة والفنون

16 فبراير 2022 . الساعة 11:00 بتوقيت القدس
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 تعلن جمعية نوى للثقافة والفنون عن حاجتها لشغل منشط/ة رئيسي/ة عدد (7) للعمل في المجالات التالية، علماً بأن مدة التوظيف تبدأ خلال الفترة من (مارس 2022 وحتى نهاية ديسمبر 2022)، قابلة للتمديد.:

1. الدعم النفسي

2. التعليم الأساسي

3. تعليم الرياضيات

4. تعليم اللغة العربية

5. تعليم اللغة الإنجليزية

آخر موعد لتسليم السيرة الذاتية وتعبئة طلب التوظيف:

يوم الثلاثاء الموافق 22/02/2022، الساعة 2:00 ظهراً

مكان تسليم السيرة الذاتية وتعبئة طلب التوظيف:

على من ي/تجد في نفسه/ها الكفاءة المطلوبة، تعبئة طلب التوظيف في الرابط التالي:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfmZKedz.../viewform...

سيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي للشروط المطلوبة وسيتم التواصل فقط مع الأشخاص المؤهلين للمقابلة الشخصية

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