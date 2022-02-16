مطلوب منشط/ـة للعمل في جمعية نوى للثقافة والفنون

تعلن جمعية نوى للثقافة والفنون عن حاجتها لشغل منشط/ة رئيسي/ة عدد (7) للعمل في المجالات التالية، علماً بأن مدة التوظيف تبدأ خلال الفترة من (مارس 2022 وحتى نهاية ديسمبر 2022)، قابلة للتمديد.:
1. الدعم النفسي
2. التعليم الأساسي
3. تعليم الرياضيات
4. تعليم اللغة العربية
5. تعليم اللغة الإنجليزية
آخر موعد لتسليم السيرة الذاتية وتعبئة طلب التوظيف:
يوم الثلاثاء الموافق 22/02/2022، الساعة 2:00 ظهراً
مكان تسليم السيرة الذاتية وتعبئة طلب التوظيف:
على من ي/تجد في نفسه/ها الكفاءة المطلوبة، تعبئة طلب التوظيف في الرابط التالي:
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfmZKedz.../viewform...
سيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي للشروط المطلوبة وسيتم التواصل فقط مع الأشخاص المؤهلين للمقابلة الشخصية