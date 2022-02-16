وظيفة شاغرة في مركز "مساواة"

إعلان توظيف صادر عن المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" يعلن فيه عن حاجته لإشغال وظيفة منسق/ة مشروع لمشروع تعزيز الجهود الوطنية لدعم المصالحة الفلسطينية، والذي يتمركز حول تطوير استراتيجية وطنية للعدالة الانتقالية.

المهام والمسؤوليات:

تنفيذ كافة التدخلات المتعلقة بخطة العمل الخاصة بالمشروع في قطاع غزة وبالتنسيق مع منسق/ة المشروع في الضفة الغربية وتحت إشراف إدارة المشروع في مكتب الضفة الغربيةوضمان تحقيق النتائج المتوقعة منه، باستخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفاعلية، من خلال:

• التشبيك والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الرسمية وغير الرسمية لتنفيذ الأنشطة بحسب خطة المشروع.

• متابعة وتنفيذ الانشطة والتدخلات ضمن خطة المشروع.

• انتاج محتوى المواد التوعوية ومتابعة نشرها.

• إعداد التقارير وأي اوراق عمل وتقارير أخرى ذات علاقة بالمشروع.

• إعداد خطط ومتابعة تنفيذ الحملات التوعوية الخاصة بالمشروع.

• إعداد مواد توعوية لمنصات الإعلام الاجتماعي الخاصة بالمشروع.

• رصد التقدم المحرز في المشروع وإجراء التعديلات اللازمة، وتطوير خطط العمل والمتابعة مع الشركاء والفئات المستهدفة لضمان تحقيق النتائج المرجوة من المشروع.

• إعداد خطط الأنشطة التنفيذية والتفصيلية والميزانيات التفصيلية وإطارها الزمني ومراجعتها بشكل دوري وتعديلها عند اللزوم تحت إشراف إدارة المشروع.

• أرشفة الملفات للتأكد من أن جميع معلومات المشروع موثقة بشكل مناسب.

• حضور كافة الاجتماعات وورش العمل في المشروع وإعداد محاضر الاجتماعات والتقارير.

المؤهلات والخبرات المطلوبة:

• الشهادة الجامعية الأولى في إدارة الأعمال أو أي حقل في العلوم الإنسانية.

• خبرة لا تقل عن أربع سنوات في إدارة المشاريع في المنظمات الأهلية، ويفضل الخبرة في التنسيق وإدارة مشاريع ممولة من برامج الأمم المتحدة.

• خبرة موثقة في التعامل مع المجموعات والشبكات المحلية.

• إلمام في مجال الحكم الرشيد والمنظومة القانونية الفلسطينية.

• إلمام بقضايا النوع الاجتماعي، والقدرة على التحليل من منظور النوع الاجتماعي.

• المعرفة والدراية بإدارة المشاريع المستجيبة للنتائج (RBM).

• القدرة على إعداد التقارير الإدارية والفنية باللغتين العربية والإنجليزية.

• مهارات الاتصال الفعال والتنسيق والتشبيك ما بين قطاعات المجتمع المختلفة.

• القدرة على إدارة ورش العمل وإدارة الاجتماعات.

• إتقان اللغتين العربية والإنجليزية (قراءة، كتابة، محادثة).

• القدرة على استخدام برامج الحاسوب المختلفة (Word , Excel, PowerPoint , outlook ).

• القدرة على تصميم وتطوير حملات الضغط والمناصرة.

• القدرة على تصميم وتطوير حملات رفع الوعي.

طريقة التسجيل

على الراغبين/ات بالتقدم للوظيفة المذكورة أعلاه إرسال السيرة الذاتية شاملة لتفاصيل ثلاثة معرفين مع ذكر اسم الوظيفة ومكان العمل إلى البريد الالكتروني التالي :

[email protected] .

- ينتهى التسجيل للوظيفة يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2022.

- سيتم استبعاد الطلبات التي لم تلتزم بشروط التقدم.

- بعد دراسة كافة الطلبات المعتمدة سيتم التواصل فقط مع الأشخاص المرشحين/ات للامتحان والمقابلات.