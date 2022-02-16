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مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ودعوات لإحياء الفجر فيه الجمعة المقبلة

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مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ودعوات لإحياء الفجر فيه الجمعة المقبلة

16 فبراير 2022 . الساعة 08:51 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية، أن عشرات المستوطنين بينهم طلبة معاهد، اقتحموا باحات الأقصى وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة "حماس" بالضفة الغربية (71) اعتداء للمستوطنين خلال شهر نوفمبر الماضي.

وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد المقتحمين منهم للمسجد الأقصى (2365) مستوطنا، فيما بلغ عدد حالات الإبعاد عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى (6) مواطنين.

وفي سياق متصل، أطلق نشطاء فلسطينيون دعوات لأداء صلاة الفجر يوم الجمعة في المسجد الأقصى.

وحث النشطاء أهالي القدس والضفة والداخل المحتل على المشاركة الجماعية في أداء صلاة فجر الجمعة تحت عنوان "فجر التحدي" للرباط في المسجد الأقصى المبارك، نصرة لأهالي القدس وحي الشيخ جراح ومنعًا لمخططات الاحتلال

وتشهدت مدن وبلدات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م شد رحال الفلسطينيين إلى باحات الأقصى، ضمن حملات تنطلق تحت “نداء الفجر العظيم”.

ويأتي "نداء الفجر العظيم" تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين والمسجد الأقصى ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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