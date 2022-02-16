10 نصائح ذهبية يمكنك القيام بها من أجل صحتك

يحتاج الإنسان لتناول الطعام الصحي والقيام ببعض النشاطات لضمان حصول الجسم على ما يحتاجه للنموّ بشكل سليم والحفاظ على سلامة الجسم، وهناك العديد من النصائح العملية وفق موقع «Webmd».

1 تناول الطعام ببطء

يمنح هذا عقلك فرصة الحصول على إشارة بأنك ممتلئ، لذلك من غير المرجح أن تفرط في تناول الطعام، وإذا تعاملت مع الأمر ببطء، فمن المرجح أن تفكر فيما تأكله وتتخذ خيارات معقولة وصحية.

2 خلق صداقات

لا يتعلق الأمر بعدد الأشخاص الذين تعرفهم أو عدد المرات التي تراهم فيها، ما يهم هو اتصال حقيقي بالآخرين، يمكن أن يجعلك أكثر سعادة وإنتاجية وأقل عرضة لمشاكل صحية، لذا اتصل بصديق واذهب لتناول العشاء، أو انضم إلى فريق أو نادٍ لتكوين صداقات جديدة.

3 تخلص من العصير وكل الفاكهة

إذا كنت تحب عصير البرتقال، تناول برتقالة كبديل. حتى العصير النقي 100٪ يفقد التغذية عند معالجته، ويمكن أن يضع الكثير من السكر المخفي في نظامك الغذائي، من ناحية أخرى، تعد الفاكهة الفعلية مصادر جيدة لفيتامين سي والبوتاسيوم والألياف وحمض الفوليك، وهي منخفضة الدهون والصوديوم والسعرات الحرارية.

4 أخذ إجازة

إنه وقت يمكنك فيه الارتباط بالعائلة والأصدقاء، وهو أمر جيد لصحتك العقلية والجسدية، يعيش الأشخاص الذين يأخذون إجازات أكثر لفترة أطول ويكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب وغيرها من المشاكل الصحية.

5 مشاهدة الدهون

إنه ليس واضحًا كما يبدو، أنت بالتأكيد تريد أن تراقب الدهون المتحولة، والتي تضاف إلى بعض الأطعمة «مثل البيتزا المجمدة والمخبوزات» لإبقائها طازجة، لقد تم ربطهم بأمراض القلب، لكن بعض الدهون، من منتجات الألبان أو البيض الكامل أو الأسماك أو الأفوكادو أو المكسرات، على سبيل المثال، مفيدة لك كجزء من نظام غذائي متوازن. كما أن منتجات الألبان عالية الدسم قد تساعدك على إنقاص الوزن بشكل أفضل من قليلة الدسم، قد يكون هذا لأن الدهون ترضي جوعك بشكل أفضل من السعرات الحرارية الأخرى.

6 إدارة الإجهاد الخاص بك

لدينا جميعاً ضغوط في حياتنا، يجعل عضلاتك مشدودة ويسرع قلبك. إذا حدث هذا كثيراً أثناء تنقلاتك اليومية على سبيل المثال، ولم تتعامل معه جيداً، فقد يتسبب ذلك في مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والقرحة وأمراض القلب، لذا خذ وقتاً للتنفس، افعل شيئًا يهدئك، وحاول أن تتقبل ما لا يمكنك تغييره، مثل حركة المرور في ساعة الذروة.

7 تقليل من السكر

يحصل معظمنا على الكثير منه أكثر مما نحتاج إليه، لا يتعلق الأمر فقط بالسعرات الحرارية المضافة والافتقار إلى القيمة الغذائية: بل يمكن أن يؤدي أيضاً إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ثم الانهيار، وهذا يجعلك متعباً وجائعاً وسريع الانفعال.

8 استمر في التحرك

إذا كنت تعمل في مكتب، انهض وتجول كل ساعة أو نحو ذلك، ستحرق المزيد من السعرات الحرارية وتحسن الدورة الدموية وتبقى أكثر يقظة. قد يساعد أيضاً في منع بعض المشكلات الصحية، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

9 أكل الخضر

سبانخ، ملفوف، جرجير، بروكولي - تأكد من حصولك على الكثير من هذه الخضار الورقية، إنها مليئة بالعناصر الغذائية وقليلة السعرات الحرارية وتحتوي على كميات كبيرة من الألياف التي تملأك وتشبع جوعك.

10 النوم المطلوب

قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى مرض السكري وأمراض القلب والسمنة والاكتئاب. إذا لم يكن هذا سبباً كافيأ للحصول على النوم المطلوب، فإنه يتسبب أيضاً في حوادث السيارات وغيرها من الحوادث، يجب أن يحصل البالغون من 7 إلى 9 ساعات كل ليلة.

المصدر / وكالات