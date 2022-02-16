"هيومن رايتس" تنتقد قرار الهند بشأن منع ارتداء الحجاب بالمؤسسات التعليمية

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" منع السلطات الهندية العديد من المؤسسات التعليمية الحكومية في ولاية كارناتاكا الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب.

وأيدت حكومة الولاية، بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، الحظر التمييزي، وأصدرت توجيها الأسبوع الماضي: "لا ينبغي ارتداء الملابس التي تؤثر على المساواة والنزاهة والقانون والنظام العام"، بحسب تقرير آخر للمنظمة.

واعتبرت المنظمة أن قيود الحكومة على ارتداء الحجاب في المدارس والكليات "تنتهك التزامات الهند بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يضمن الحق في التعبير بحرية عن معتقداته الدينية، وحرية التعبير، والتعليم دون تمييز".

وشددت المنظمة على أنه "بدلا من الانخراط في السياسة المجتمعية، يجب على السلطات الهندية التركيز على حماية حقوق جميع النساء والفتيات، بما في ذلك حرية الدين والتعبير والتعليم".

المصدر / وكالات