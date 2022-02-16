الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، 12 مواطنًا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن: "قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من بلدات وقرى جنين، وهم: نظام العمور (من رمانة)، محمد أبو الرب ويوسف كميل ورفيق كميل (من قباطيا)، ومروان شريم (من جبع)، وزهير الأحمد ومحمد الفارس من المدينة".

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات أخرى، مواطنين من بلدة بيتا جنوب نابلس، هما الأسير المحرر أدهم أبو زيتون، وأيوب حمايل.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المسن ربحي ربعي، وأسامة ربعي، من منطقة التوانة جنوب المحافظة، ويوسف الطيط من بيت أمر إلى شمالا.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين