الطقس: أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدني من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة، الرياح شمالية غربية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائما بوجه عام لطيفا نهارا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام لطيفا نهارا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين