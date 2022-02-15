الاحتلال يحاصر عائلة ويعتدي على المتضامنين معها في الشيخ جراح

حاصرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مساء اليوم الثلاثاء، عائلة السعو في الشيخ جراح، ومنعتها من الخروج للحي.

كما وأقدمت القوات المنتشرة في الحي على محاصرة النشطاء والمتضامنين من الفلسطينيين والأجانب داخل منزل عائلة “السعو” في حي الشيخ جراح شرقي مدينة القدس .

هذا وتستمر المواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في حي الشيخ جراح ب القدس المحتلة، منذ أيام.

ومساء اليوم، قمعت قوات الاحتلال الأهالي والمتضامنين في حي الشيخ جراح، وسط انتشارٍ مكثف لجنودها في الحي.

واقتحمت قوات الاحتلال في وقتٍ مبكرٍ من اليوم، البيوت في الحي كما وأجرت عمليات تفتيش داخلها

كما وأعاد عضو الكنيست ايتمار بن غفير، أرض عائلة سالم في الشيخ جراح رفقة نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس" ارييه كينج" وعضو كنيست آخر.

هذا وتشهد المنطقة في هذه الأثناء من مساء اليوم الثلاثاء، استنفاراً من قوات الاحتلال، التي تستمر في الاعتداء على أهالي الحي والمتضامنين معه.

المصدر / فلسطين أون لاين