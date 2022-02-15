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حماس: اعتداء أمن السلطة على المحرر بشكار "جريمة وانتهاكٌ للقيم الوطنية"

15 فبراير 2022 . الساعة 21:36 بتوقيت القدس
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حازم قاسم

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن مهاجمة أجهزة أمن السلطة لموكب استقبال المحرر عنان بشكار، جريمة حقيقية ، ويعني أنها ذهبت بعيداً في انتهاك كل القيم الوطنية والأخلاقية.

وأضاف قاسم في تصريح مقتضب، وصل فلسطين أون لاين نسخة عنه، أن هذا السلوك من قيادة السلطة في رام الله، يؤكد أنها لا تحترم تضحيات شعبنا وخاصة الأسرى الأبطال وذويهم.

واعتبر قاسم تصرف أجهزة أمن السلطة بحق المحرر بشكار، خروجاً كاملاً عن أي اعتبار وطني فلسطيني، وهو ما يخدم سياسات الاحتلال في محاولة تحطيم الرموز الوطنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس

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