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بالفيديو إصابات في قمع السلطة لاستقبال المحرر عنان بشكار في نابلس

15 فبراير 2022 . الساعة 21:17 بتوقيت القدس
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من مكان استقبال الأسير المحرر عنان بشكار

أصيب مساء اليوم الثلاثاء، الأسير عنان بشكار بعد اعتداء أجهزة أمن السلطة على موكب استقباله في نابلس.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء، عدداً من الإصابات في صفوف المواطنين نتيجة إطلاق أمن السلطة قنابل الغاز بكثافة على موكب الاستقبال.

 

وأصيب عدد من الأطفال الرضع بالاختناق في حادثة القمع.

وأفرجت سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء عن الأسير عنان بشكار من مخيم عسكر في نابلس بعد اعتقال دام 40 شهرا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت بشكار بتاريخ 13/12/2018 بتهمة إيواء الشهيد القسامي أشرف نعالوة، الذي استشهد في اشتباك مسلح مع قوة من الاحتلال حاصرت منزل عائلة بشكار في مخيم عسكر.

وبالإضافة إلى الحكم بالسجن فقد فرضت محكمة الاحتلال على بشكار غرامة مالية قدرها 10000 شيكل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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