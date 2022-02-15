إصابات في قمع السلطة لاستقبال المحرر عنان بشكار في نابلس

أصيب مساء اليوم الثلاثاء، الأسير عنان بشكار بعد اعتداء أجهزة أمن السلطة على موكب استقباله في نابلس.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء، عدداً من الإصابات في صفوف المواطنين نتيجة إطلاق أمن السلطة قنابل الغاز بكثافة على موكب الاستقبال.

فيديو| إصابات بالاختناق نتيجة قمع أجهزة أمن السلطة لموكب استقبال الأسير المحرر عنان بشكار في مخيم عسكر الجديد بمدينة نابلس pic.twitter.com/yxpdkpRekK — فلسطين أون لاين (@pl24online) February 15, 2022

وأصيب عدد من الأطفال الرضع بالاختناق في حادثة القمع.

حالات اختناق في صفوف الأطفال إثر قمع أجهزة السلطة استقبال المحرر عنان بشكار في نابلس pic.twitter.com/Cm2ZjxgYfj — فلسطين أون لاين (@pl24online) February 15, 2022

وأفرجت سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء عن الأسير عنان بشكار من مخيم عسكر في نابلس بعد اعتقال دام 40 شهرا.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت بشكار بتاريخ 13/12/2018 بتهمة إيواء الشهيد القسامي أشرف نعالوة، الذي استشهد في اشتباك مسلح مع قوة من الاحتلال حاصرت منزل عائلة بشكار في مخيم عسكر.



وبالإضافة إلى الحكم بالسجن فقد فرضت محكمة الاحتلال على بشكار غرامة مالية قدرها 10000 شيكل.

المصدر / فلسطين أون لاين