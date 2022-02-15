"حماس" تنعى الشهيد البرغوثي.."دماؤه ستثمر لهيبا تحت أقدام العدو"

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيد الأسير المحرر نهاد البرغوثي، والذي استشهد مساء اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قرية النبي صالح برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت حركة حماس، في تصريح صحفي: ننعى شهيد فلسطين، الأسير المحرر نهاد أمين البرغوثي، الذي ترجل في ساحة العز والشرف، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم، خلال مواجهات في قرية النبي صالح.

وأضافت الحركة على أن رحيل الشهيد البرغوثي بعد رحلة تضحية وصبر على عامين من الاعتقال في سجون الاحتلال، يؤكد أن شعبنا المجاهد لا يزال على عهده مع المقاومة ومواجهة الاحتلال، حتى دحره عن أرضنا، لا يمنعه من ذلك اعتقال ولا تهديد ولا هدم ولا تشريد.

وتابع البيان: إن دماء الشهيد البرغوثي ودماء شهدائنا وجرحانا، وتضحيات أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، وعذابات أبناء شعبنا في كل مكان، ستثمر لهيبا يشتعل تحت أقدام العدو.

ودعت حركة حماس جماهير شعبنا المجاهد للمضي على طريق الشهداء، وتصعيد المقاومة بأشكالها كافة، وتثبيت البوصلة للتصدي لجرائم المحتل ومستوطنيه، ووضع حد لها، وعدم السماح لهم بالتغول على الدم والحياة والأرض والممتلكات الفلسطينية.

وأكدت الحركة على عهدها مع الشهداء، حتى تحقيق الحرية والاستقلال، ودحر الاحتلال الغاصب من أرضنا.

المصدر / فلسطين أون لاين