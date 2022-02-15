إصابات بمواجهات مع الاحتلال في القدس والخليل

اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في محيط جامعة القدس ببلدة أبو ديس، وباب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن 17 شاباً أصيبوا داخل اسوار جامعة القدس خلال المواجهات مع الاحتلال.

وأطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، صوب الطلبة داخل حرم الجامعة وفي محيطها، وتم إخلاؤها.

وأشارت مصادر محلية إلى أن المواجهات اندلعت إثر وقفة نظمتها الحركة الطلابية في الجامعة نصرة للأسرى ولأهالي الشيخ جراح.

وأصيب عدد من طلاب جامعة القدس بالاختناق جراء استهدافهم بقنابل الغاز، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من محيط الجامعة.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط المدينة.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال مدججة بالسلاح أطلقت قنابل الصوت، صوب المواطنين والمحلات التجارية في مركز الخليل التجاري ما تسبب بإغلاقه.

وكان قد أصيب عدد من المواطنين خلال مواجهات اندلعت، صباح اليوم، مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل.

كما استشهد الأسير المحرر نهاد البرغوثي إثر إصابته بمواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على مدخل قرية النبي صالح، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام تجاه الشبان.

ورصد تقرير فلسطيني تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس في شهر يناير الماضي.

ووثق التقرير الذي يصدره مركز معلومات فلسطين "معطى" استشهاد (5) فلسطينيين، وإصابة (13) إسرائيلياً بجراح مختلفة، ورصد (623) عملاً مقاوماً.

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ (28) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، (15) عملية منها في نابلس.

وشهدت محافظات نابلس والقدس والخليل أعلى عدد في عمليات المقاومة، حيث بلغت (169، 97، 88) على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين