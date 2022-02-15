آوى الشهيد "نعالوة".. الأسير "بشكار" حرًا بعد 40 شهرًا من الاعتقال

أفرجت سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء عن الأسير عنان بشكار من مخيم عسكر في نابلس بعد اعتقال دام ٤٠ شهرا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت بشكار بتاريخ 13/12/2018 بتهمة إيواء الشهيد القسامي أشرف نعالوة، الذي استشهد في اشتباك مسلح مع قوة من الاحتلال حاصرت منزل عائلة بشكار في مخيم عسكر.

وبالإضافة إلى الحكم بالسجن فقد فرضت محكمة الاحتلال على بشكار غرامة مالية قدرها 10000 شيقل.

ونفّذ المجاهد نعالوة عمليّة إطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطنين وإصابة ثالث بجروح خطيرة، صباح (7 أكتوبر عام 2018)، في المنطقة الصناعية بمستوطنة "بركان" القريبة من منطقة سلفيت شمالي الضفة الغربية.

يشار إلى أن محطة الاعتقال الأولى بحق عنان كانت في عام 1991 حيث مكث وقتها فقط خمسة عشر يوما، وبعدها بعام واحد فقط أعيد اعتقاله لمدة ثمانية شهور، وفي عام 1994 اعتقل مجددا وحكم لمدة عامين.

وفي عام 2002، اعتقل عنان مجدداً وحكم عليه لمدة عشرين شهرا، وفي سنة 2014 أعيد اعتقاله وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة سبعة شهور.

وتعرض أغلب أفراد عائلة بشكار للاعتقال في سجون الاحتلال، وما زال نجل العائلة الأسير القسامي عبد الرحيم فوزي بشكار معتقلا منذ عام 2002 وصدر بحقه قرار بالسجن لمدة 20 سنة.

وجّهت للأسير عبد الرحيم عدة تهم، أبرزها الانتماء لصفوف كتائب القسام، ومحاولة تنفيذ عملية استشهادية، وقد تعرض للعديد من أشكال التضييق ويحرم من زيارة ذويه بشكل متواتر.

المصدر / فلسطين أون لاين