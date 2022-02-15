بلدية غزة تبحث مع الدفاع المدني تعزيز متطلبات الأمن والسلامة

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، مع مدير عام جهاز الدفاع المدني اللواء زهير شاهين، سبل التعاون المشترك في تحقيق شروط ومتطلبات الأمن والسلامة في المباني والمنشآت المختلفة، حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

جاء ذلك خلال زيارة نفذها رئيس البلدية وعضو المجلس البلدي بدر صبرة والناطق باسم لجنة الطوارئ حسني مهنا، لمقر مديرية الدفاع المدني في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة. وكان في استقبالهم إلى جانب اللواء شاهين المجلس الأعلى في المديرية.

وأكد السراج أن بلدية غزة تبذل أقصى جهد ممكن في سبيل تحقيق شروط الأمن والسلامة في كافة المباني والمنشآت السكنية والتجارية والاستثمارية، انطلاقًا من حرصها على سلامة المواطنين وممتلكاتهم وحفاظًا على المصلحة العامة.

وأشاد رئيس البلدية بتعاون فرق الدفاع المدني مع البلدية وطواقمها في تطبيق النظام والقانون وتوفير شروط ومتطلبات الأمن والسلامة وتنفيذ حملات التفتيش والمتابعة وملاحقة المخالفين حسب القانون والنظام والاستجابة في أوقات الطوارئ والمنخفضات الجوية.

واتفق الطرفان على تعزيز التواصل والتنسيق المشترك بما يخدم رؤية البلدية والدفاع المدني ويحقق السلامة العامة للجميع وتقديم خدمات أفضل على كافة الاتجاهات ومواجهة الأزمات بالشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة.

يذكر أن بلدية غزة تنفذ سلسلة زيارات لمؤسسات رسمية وأمنية وخدماتية ضمن جهودها في تعزيز شراكتها مع كافة القطاعات المجتمعية والمؤسسات العاملة في مدينة غزة لتحقيق المصلحة العامة.

المصدر / فلسطين أون لاين