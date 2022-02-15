استشهاد أسير محرر برصاص الاحتلال خلال مواجهات بالنبي صالح

استشهد عصر اليوم الثلاثاء الأسير المحرر الشاب نهاد أمين البرغوثي 19 عاماً من بلدة كفر عين برام الله إثر إصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قرية النبي صالح شمال غرب المدينة.

وقالت مصادر طبية إن الشاب البرغوثي أصيب بالرصاص الحي في البطن، ونقل إلى المستشفى الاستشاري برام الله لتلقي العلاج حيث أعلن عن استشهاده.

والشهيد البرغوثي أسير محرر أمضى أكثر من عامين في سجون الاحتلال واعتقل وعمره 17 عاماً فقط.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على مدخل قرية النبي صالح، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام تجاه الشبان.

وتشهد قرية النبي صالح اقتحامات مستمرة وشبه يومية من قوات الاحتلال ومستوطنيه، ويتخللها عمليات دهم وتفتيش وتخريب في البلدة، واندلاع مواجهات.

وأقيم على أراضي القرية مستوطنة "حلميش" التي بنيت على أراضي قرية النبي صالح وجزء من أراضي دير نظام، وتتوسط قرى دير نظام، كوبر، بيت اللو، النبي صالح، أم صفا وكفر عين.

وتردد اسم مستوطنة "حلميش" خلال السنوات الماضية، بعد إقدام الشاب الفلسطيني عمر عبد الجليل من سكان قرية كوبر غرب رام الله على قتل ثلاثة من مستوطنيها طعنا قبل أن يصاب ويعتقل.

المصدر / فلسطين أون لاين