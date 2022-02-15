"البردويل" يستنكر استقبال البحرين رئيس وزراء الاحتلال

استنكر النائب صلاح البردويل مقرر اللجنة السياسية في المجلس التشريعي، استقبال البحرين لرئيس وزراء كيان الاحتلال نفتالي بينت، المسؤول عن العدوان المستمر ضد الفلسطينيين في كل أماكن تواجده، مشدداً على رفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال.

وأكد النائب البردويل، أن استمرار التطبيع وخاصة في الدول العربية طعنة للقضية الفلسطينية في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الصهيوني، ومواصلته لسياسة الاستيطان والتهويد والتهجير في الضفة والقدس المحتلتين.

وقال: إن التطبيع لا يخدم سوى الاحتلال العنصري، لتغطية جرائمه البشعة والمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية، وتآمر واضح على نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

ووجه التحية لشعب البحرين الأصيل الرافض للتطبيع والتبعية للاحتلال، داعياً الشعوب العربية والإسلامية الأصيلة لرفض التطبيع وفضح المطبعين ونبذهم وطنياً وسياسياً وأخلاقياً.

المصدر / فلسطين اون لاين