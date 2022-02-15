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15 حارسًا جديدًا يباشرون عملهم في المسجد الأقصى المبارك

15 فبراير 2022 . الساعة 11:53 بتوقيت القدس
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صرّح مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ عزّام الخطيب، اليوم الثلاثاء، بأنه وبعد جهودٍ حثيثة من المملكة الأردنية الهاشمية وبتوجيهاتٍ ملكيّةٍ ساميةٍ تمّ تعيين خمسة عشر حارسًا جديدًا للمسجدِ الأقصى المبارك من قِبل وزارة الأوقاف والشؤون والمُقدّسات الإسلامية في عمّان، وباشروا عملهم في المسجد.

وثمّن الشيخ الخطيب حرصَ الحكومة الأردنية ووزارة الأوقاف والشؤون والمُقدّسات الإسلامية في عمّان على بذل أقصى جهودها لتوفير كافة سُبُل الدّعم تجاه المسجد الأقصى المبارك والعاملين فيه.

من جهةٍ أُخرى، أشار الخطيب إلى أنه وضمن استعدادات دائرة الأوقاف الإسلامية/ شؤون المسجد الأقصى المبارك لاستقبال شهر رمضان الفضيل فقد تمّ إدخال 150 كشافًا لإنارة عدّة مواقعَ في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#حراس الأقصى #المسجد الأقصى المبارك

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