الاحتلال يهدم منشآت لفلسطينيين في بيت حنينا ومسافر يطا

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منشأة في بلدة بيت حنينا بمدينة القدس المحتلة ومنشآت زراعية في مسافر يطا جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت برفقة جرافات، بيت حنينا ونفذت عملية الهدم للمنشأة.

كما نفذت الجرافات عمليات تجريف متزامنة في بلدة جبل المكبر بالقدس.

وشارك مواطنون في وقفة احتجاجية دعا لها أهالي جبل المكبر أمام بلدية الاحتلال بالقدس احتجاجًا على مواصلة سياسة هدم منازل الفلسطينيين.

وردد المواطنون هتافات منددة بسياسة الاحتلال بهدم منازلهم وتجريف أراضي أراضيهم وفرض الغرامات الباهظة عليهم، من أجل دفعهم إلى الرحيل عن المدينة المقدسة.

وطالبوا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على وقف سياسات التطهير العرقي التي تنتهجها ضد المقدسيين؛ من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياتهم اليومية.

في سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بركسا وغرفة زراعية في قرية الفخيت بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هدمت منشآت زراعية في قرية "الفخيت"، تعود للمواطن فؤاد العمور.

ورصد التقرير السنوي الصادر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية، هدم سلطات الاحتلال (317) منزلا خلال عام 2021 المنصرم.

وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد الاعتداءات على دور العبادة والمقدسات (387) اعتداء، وعدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها (830) منشأة، بعضها هدمها أصحابها بيدهم مكرهين لتجنب دفع غرامات عالية، فيما بلغ عدد الممتلكات المصادرة (224) تنوعت بين مصادرة لمبالغ مالية ومعدات ومركبات.

المصدر / فلسطين اون لاين