فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يهدم منشآت لفلسطينيين في بيت حنينا ومسافر يطا

على خطى واشنطن.. لندن تنقل بعض موظفي سفارتها من العاصمة الأوكرانية

اليوم.. الشجاعية يسعى للابتعاد في الصدارة وخدمات رفح لإشعال المنافسة

لمجابهة إدمان الإنترنت.. مبادرة وطنية لنشر الوعي الإلكتروني

الأسير حريبات.. ألبسه الاحتلال ثوب الألم في ريعان شبابه

متقاعدون يطالبون هيئة التقاعد بالإفصاح عن بياناتها المالية واستثماراتها

حبر على ورق

عباس يرد الصاع صاعين للشعب

نحو تحالف وطني يُوقف استنزاف القضية الفلسطينية

عائلة بنات ترفض محاولات السلطة لـ"شراء الزمن" في قضية نزار

إعلان تيك توك داخلي

على خطى واشنطن.. لندن تنقل بعض موظفي سفارتها من العاصمة الأوكرانية

15 فبراير 2022 . الساعة 10:40 بتوقيت القدس
...
السفارات الأجنبية في كييف باتت خاوية

قالت وزيرة خارجية بريطانيا إليزابيث تراس، إنه تم نقل عدد من موظفي السفارة البريطانية من كييف إلى لفوف على خلفية التهديد المزعوم بغزو روسيا لأوكرانيا.

وأكدت الوزيرة، أن السفارة البريطانية في كييف لا تزال مستمرة في عملها في الوقت الراهن.

وأضافت في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز": "قمنا بنقل بعض موظفينا إلى مدينة لفوف في غرب أوكرانيا، لكننا نحتفظ بوجود دبلوماسي في كييف. نعتزم الاستمرار في ذلك، لكننا بالتأكيد نراقب الوضع في أوكرانيا باستمرار حتى نتمكن من مساعدة المواطنين البريطانيين وفي الوقت نفسه ضمان سلامة موظفينا".

وشددت الوزيرة على أنه "لا يزال من السابق لأوانه" مناقشة السؤال حول عدد اللاجئين من أوكرانيا الذين يمكن أن تستقبلهم بريطانيا في حالة حدوث نزاع.

المصدر / سكاي نيوز
إعلان فيسبوك داخلي
#روسيا #أوكرانيا #سفارات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة