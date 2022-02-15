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وظيفة شاغرة في Jawwal Pay

15 فبراير 2022 . الساعة 08:59 بتوقيت القدس
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تعلن شركة Jawwal Pay عن حاجتها لإداري تطوير المنتجات

المهام و المسؤوليات الرئيسية للوظيفة:

  1. تطوير المنتجات الحاليه و العمل على بناء منتجات جديدة و تحديد المواقع التنافسية

  2. التواصل و الحفاظ على العلاقات مع عملاء الشركة

  3. مهارات الابتكار وحل المشكلات التي تشمل القدرة على تطوير واقتراح حلول للعملاء

  4. تحليل بيانات و ملاحظات العملاء لتحديد ما إذا كان العملاء راضين عن منتجات الشركة وخدماتها.

  5. إجراء أبحاث السوق لتحديد فرص عمل و منتجات و افكار جديدة

المهارات التنظيمية والوظيفية

  • المهارات المتميزة في استخدام تطبيقات Microsoft Office ، بما في ذلك Outlook و Word و Excel و PowerPoint و Access وبرامج التحليل الخاصة بالوظيفة والخبرة في مجال استخدام البرامج الالكترونية،

  • إجادة اللغة الإنجليزية قراءة و كتابة و محادثه.

  • مهارات إتصال و تواصل.

  • العمل ضمن فريق و تحمل تحت ضغط العمل.

المتطلبات الأكاديمية:

  • درجة البكالوريوس في احد تخصصات هندسة الحاسوب او الاتصالات او تكنولوجيا المعلومات أو التسويق

  • سنوات الخبرة : 2-3 سنوات من الخبرة ذات الصلة في ادارة وتطوير المنتجات أو التسويق أو القطاع المصرفي

على من يجد في نفسه الكفاءة وتنطبق عليه الشروط السابقة ارسال سيرته الذاتية البريد الإلكتروني التالي

[email protected]

لتعرفوا تفاصيل أكتر زوروا الرابط التالي:

https://bit.ly/34PGQIp

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