وظيفة شاغرة في Jawwal Pay

تعلن شركة Jawwal Pay عن حاجتها لإداري تطوير المنتجات
المهام و المسؤوليات الرئيسية للوظيفة:
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تطوير المنتجات الحاليه و العمل على بناء منتجات جديدة و تحديد المواقع التنافسية
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التواصل و الحفاظ على العلاقات مع عملاء الشركة
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مهارات الابتكار وحل المشكلات التي تشمل القدرة على تطوير واقتراح حلول للعملاء
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تحليل بيانات و ملاحظات العملاء لتحديد ما إذا كان العملاء راضين عن منتجات الشركة وخدماتها.
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إجراء أبحاث السوق لتحديد فرص عمل و منتجات و افكار جديدة
المهارات التنظيمية والوظيفية
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المهارات المتميزة في استخدام تطبيقات Microsoft Office ، بما في ذلك Outlook و Word و Excel و PowerPoint و Access وبرامج التحليل الخاصة بالوظيفة والخبرة في مجال استخدام البرامج الالكترونية،
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إجادة اللغة الإنجليزية قراءة و كتابة و محادثه.
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مهارات إتصال و تواصل.
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العمل ضمن فريق و تحمل تحت ضغط العمل.
المتطلبات الأكاديمية:
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درجة البكالوريوس في احد تخصصات هندسة الحاسوب او الاتصالات او تكنولوجيا المعلومات أو التسويق
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سنوات الخبرة : 2-3 سنوات من الخبرة ذات الصلة في ادارة وتطوير المنتجات أو التسويق أو القطاع المصرفي
على من يجد في نفسه الكفاءة وتنطبق عليه الشروط السابقة ارسال سيرته الذاتية البريد الإلكتروني التالي
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