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بحثا ترتيب البيت الفلسطيني.. هنية يستقبل البرغوثي بالدوحة

14 فبراير 2022 . الساعة 22:00 بتوقيت القدس
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جانب من اللقاء

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، مساء اليوم الإثنين، أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، والوفد المرافق له، في العاصمة القطرية الدوحة.

 وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وسبل تعزيز الوحدة الوطنية، وآفاق التعاون من أجل إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وفق برنامج نضالي موحّد، يجمع الكل الفلسطيني، وفق موقع حركة حماس.

وبحث وفد حركة حماس، الذي ضمّ أعضاء من المكتب السياسي، مع الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، والوفد المرافق له، أهمية توحيد الجهود والتنسيق لمواجهة مخطّطات الاحتلال، التي تستهدف الأرض والشعب الفلسطيني.

وأكدوا ضرورة مواصلة جهود التنسيق والتعاون من أجل توحيد الصف الفلسطيني.

ووجّه الطرفان التحيَّة للأسرى وهم يخوضون معركتهم ضد إدارة سّجون الاحتلال الإسرائيلي، وإلى جماهير شعبنا الفلسطيني، التي تتصدّى كلّ يوم، بكلّ بسالة لعدوان الاحتلال وإجرامه، في القدس والمسجد الأقصى، وكلّ مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #مصطفى البرغوثي #القضية الفلسطينية #إسماعيل هنية

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