"الشعبية" تدعو الشعب البحريني لطرد "بينيت" من بلادهم

دعا عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمود الراس، الشعب البحريني لرفض زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، وإلى طرده من البحرين.

وأكد الراس في تصريح صحفي، مساء اليوم، أن وصول المجرم بينيت إلى البحرين يأتي في سياق مسلسل العدوان المستمر لسوائب المطبعين على المنطقة وشعوبها الحرة.

ووصل رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت البحرين، مساء اليوم، إلى البحرين، في أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي إلى هذه الدولة الخليجية.

ودعا الراس، الشعب البحريني "لرفض هذه الزيارة واستقبالها بالغضب الذي يليق بمجرم الحرب ومستقبليه من أمراء الحروب ودمى الامبريالية والصهيونية".

ولفت إلى أن القدس تستصرخ كل بحريني حر لطرد هذا المجرم.

وشدد القيادي في الشعبية، على أن كل فعل غاضب على الزيارة سيردع هذا العدو وعدوانه الإرهابي على الشعب البحريني الشقيق أولاً وعلى شعوبنا العربية ثانيًا وفي مقدمتهم أهلكم في الشيخ جراح الذين يتعرّضون لأبشع صور الإرهاب والتنكيل.

المصدر / فلسطين أون لاين