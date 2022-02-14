فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تدهور خطير على صحة الأسير محمد الريماوي

إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في الشيخ جراح

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة

بعد بن غفير.. أعضاء كنيست يقتحمون الشيخ جراح

خطوات تصعيدية للأسرى رفضاً للإجراءات العقابية

"الشعبية" تدعو الشعب البحريني لطرد "بينيت" من بلادهم

صبري: ما يجري في القدس حرب وجود وتطهير عرقي

قناة: (تل أبيب) تخشى اشتعال كل الجبهات جراء أحداث الشيخ جراح

13 وفاة و3731 إصابة بكورونا في الضفة والقطاع

النرويج تتبرع بـ 124 مليون دولار للأونروا لأربع سنوات

إعلان تيك توك داخلي

"الشعبية" تدعو الشعب البحريني لطرد "بينيت" من بلادهم

14 فبراير 2022 . الساعة 21:16 بتوقيت القدس
...

دعا عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمود الراس، الشعب البحريني لرفض زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، وإلى طرده من البحرين.

وأكد الراس في تصريح صحفي، مساء اليوم، أن وصول المجرم بينيت إلى البحرين يأتي في سياق مسلسل العدوان المستمر لسوائب المطبعين على المنطقة وشعوبها الحرة.

ووصل رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت البحرين، مساء اليوم، إلى البحرين، في أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي إلى هذه الدولة الخليجية.

ودعا الراس، الشعب البحريني "لرفض هذه الزيارة واستقبالها بالغضب الذي يليق بمجرم الحرب ومستقبليه من أمراء الحروب ودمى الامبريالية والصهيونية".

ولفت إلى أن القدس تستصرخ كل بحريني حر لطرد هذا المجرم.

وشدد القيادي في الشعبية، على أن كل فعل غاضب على الزيارة سيردع هذا العدو وعدوانه الإرهابي على الشعب البحريني الشقيق أولاً وعلى شعوبنا العربية ثانيًا وفي مقدمتهم أهلكم في الشيخ جراح الذين يتعرّضون لأبشع صور الإرهاب والتنكيل.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الجبهة الشعبية #البحرين #نفتالي بينيت

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة