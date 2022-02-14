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في أول زيارة.. رئيس حكومة الاحتلال يصل البحرين

14 فبراير 2022 . الساعة 20:43 بتوقيت القدس
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البحرين تستقبل بينيت في وقت تتصاعد اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين

وصل رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، مساء اليوم، إلى البحرين، في أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي إلى هذه الدولة الخليجية.

وكان وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، في مقدمة مستقبلي بينيت في مطار المنامة.

ومن المقرر أن يلتقي بينيت الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد رئيس الوزراء سلمان بن حمد، وعددا من المسؤولين، إضافة إلى ممثلين عن الجالية اليهودية في البحرين، حسبما أعلن مكتبه في بيان.

وأضاف البيان، أن الزعيمين سيبحثوا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة التقدم على صعيد القضايا الدبلوماسية والاقتصادية، مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار.

وستكون هذه أول زيارة لرئيس حكومة الاحتلال إلى البحرين، منذ اتفاق تطبيع العلاقات الذي وقعته كل من المنامة وأبوظبي مع تل أبيب في سبتمبر/أيلول 2020 بوساطة أميركية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#البحرين #نفتالي بينيت #تطبيع عربي

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