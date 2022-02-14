اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، مساء اليوم، في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

ففي رام الله، لحقت أضرار بمركبات للمستوطنين جرّاء إلقاء الحجارة عليها قرب مستوطنة "عوفرا" شمال شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية أن شبانا ألقوا الحجارة صوب مركبات المستوطنين قرب مستوطنة "عوفرا".

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت قرية الجانية غرب رام الله، وداهمت عددا من منازل المواطنين، عرف منها منزلا عايد مظلوم وجمعة خليل.

وأطلق جنود الاحتلال خلال المواجهات المندلعة بالجانية الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز السام، كما تمركز الجنود قرب مدخل القرية.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، في منطقة باب الزاوية وسط المدينة.

واندلعت المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال حيث اجتاز الجنود الحاجز واقتحموا وسط المدينة، وأطلقوا قنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين والمحلات التجارية ما تسبب بإغلاقها.

وفي نابلس شمال الضفة، أصيب المواطن سمير سيف بجروح بالرأس عقب الاعتداء عليه من قبل مستوطنين أثناء تواجده بمنطقة باب الواد في القرية، المحاذية لمستوطنة "حومش" المخلاة، نقل إثرها للمستشفى.

وأوضحت مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا الشابين يوسف حجة وسمير أحمد سيف في منطقة باب الواد بقرية برقة شمال غرب نابلس، واعتدوا بالضرب على الشاب سمير سيف الذي يعاني من إعاقة حركية.

وتشهد برقة منذ 23 ديسمبر الماضي، مواجهات مع المستوطنين الذين يحاولون العودة لمستوطنة "حومش" المخلاة.

ورصد تقرير فلسطيني تصاعد عمليات المقاومة للاحتلال في الضفة الغربية والقدس في شهر يناير الماضي.

ووثق التقرير الذي يصدره مركز معلومات فلسطين "معطى" استشهاد (5) فلسطينيين، وإصابة (13) إسرائيلياً بجراح مختلفة، ورصد (623) عملاً مقاوماً.

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ (28) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، (15) عملية منها في نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين