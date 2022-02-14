13 وفاة و3731 إصابة بكورونا في الضفة والقطاع

أعلنت وزارة الصحة برام الله، مساء اليوم، تسجيل 13 وفاة و3731 إصابة بفيروس "كورونا" و4467 حالة تعاف في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في التقرير الوبائي حول الفيروس في الضفة والقدس وغزة، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة في قطاع غزة، و3 حالات في الخليل، و3 حالات في جنين، وحالتين في رام الله والبيرة، وحالة في طوباس نتيجة الإصابة بالفيروس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 165، سلفيت 53، جنين 160، طوباس 47، قلقيلية 47، رام الله والبيرة 233، بيت لحم 79، الخليل 132، نابلس 159، ضواحي القدس 27، أريحا والأغوار 23، قطاع غزة 1776، مدينة القدس 830.

ولفتت الوزارة إلى وجود 133 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام "كورونا" بالمستشفيات في الضفة 262 مريضا، بينهم 43 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين