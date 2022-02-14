قناة: (تل أبيب) تخشى اشتعال كل الجبهات جراء أحداث الشيخ جراح

تخشى حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أن تؤدي الأحداث في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة إلى تصعيد الأوضاع على كل الجبهات الفلسطينية.

ونقلت قناة "كان" العبرية، عن مسؤولين في دولة الاحتلال -لم تسمهم- أن حكومة نفتالي بينيت تخشى من توتر الأوضاع في عموم القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت: "تحاول الحكومة إيجاد حلول في الأيام المقبلة، مع زيادة إنفاذ القانون في الحي"، على حد زعمها .

وأجرى بينيت، اليوم، جلسة لتقييم الوضع في الشيخ جراح بمشاركة وزير أمن الاحتلال الداخلي عومر بارليف وقائد شرطة الاحتلال يعقوب شبتاي وممثلي جهاز الأمن العام (الشاباك).

من جانبه وصف بينيت عضو الكنيست إيتمار بن غفير المسؤول عن توتر الأوضاع بالشيخ جراح بـ "المحرض".

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية "لسنا بحاجة إلى محرضين يأتون لإشعال المنطقة لأغراض سياسية فقط".

وكانت حركة حماس، قد اعتبرت الأحد في بيان أن اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح هو "عدوان سافر ولعب بالنار في القدس، التي تشتعل من أجلها كل فلسطين نصرة بكل ما تملك".

فيما حذرت حركة "الجهاد الإسلامي" في بيان الأحد، (إسرائيل) "من تفجر الأوضاع برمتها بسبب تكرار هذه الاعتداءات"، محملة الاحتلال "كامل المسؤولية عمّا يتعرض له أهلنا في الشيخ جراح".

ويشهد حي الشيخ جراح في القدس توترا منذ صباح أمس الأحد، بعدما أقام بن غفير، خيمة على أرض فلسطينية داخل حي الشيخ جراح.

المصدر / الأناضول