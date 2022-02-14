النرويج تتبرع بـ 124 مليون دولار للأونروا لأربع سنوات

أعلنت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت، عن اتفاقية مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ستتبرع بموجبها النرويج بمبلغ 1,1 مليار كرونة نرويجية (ما يقارب 124,5 مليون دولار) على مدار أربع سنوات لدعم خدمات الوكالة الأساسية والإنسانية.

وقالت "الأونروا" في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه تم الاتفاق على هذا التبرع خلال اجتماع مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، أثناء قيامه بأول مهمة رسمية له في أوسلو.

وأضاف البيان، أنه بموجب هذا الدعم متعدد السنوات، والذي يعد الأول من نوعه مع النرويج، سيتم تخصيص 700 مليون كرونة نرويجية لتمكين استمرار المساعدة الحيوية للاجئي فلسطين –التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية- بينما سيتم استخدام 400 مليون كرونة نرويجية لتقديم المساعدة الطارئة للسنوات الأربع المقبلة، وستستهدف المساعدة الإنسانية النرويجية حماية الطفل ومبادرات مكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

المصدر / فلسطين أون لاين