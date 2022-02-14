كتيبة جنين: أوقعنا إصابات مؤكدة بصفوف الاحتلال

أكدت "كتيبة جنين - حزام النار"، اليوم الإثنين، أن مقاتليها تمكنوا من تنفيذ ضربات مباشرة ضد جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق إصابات مؤكدة في صفوفه، خلال عملية هدم منزل الأسير محمود جرادات في بلدة سيلة الحارثية غربي جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال "أبو معاذ" الناطق باسم الكتيبة في سلسلة تغريدات عبر منصة (تيليجرام)، إن العدو المجرم ظنّ أن عملية هدم منزل الأسير جرادات ستكون بغاية السهولة وأقل خسارة، ولكن مجاهدينا كانوا لهم بالمرصاد.

وأضاف، أننا "كنّا حذّرنا سابقا أن أي عملية هدم يقدم عليها العدو فإننا سوف نتصدى لها وكنا الأوفياء بوعدنا وقاتلنا العدو وتصدينا له بكل ما أوتينا من قوة.

وأشار إلى أن الضربات والصليات النارية وزخات الرصاص الضخمة التي وجهتها كتيبة جنين ضد قوات العدو وتمركزاته في السيلة كانت الأكبر والأكثر كثافة والعدو يعلم تماماً ما تلقاه من ضربات أوقعت الإصابات في صفوفه.

المصدر / فلسطين أون لاين