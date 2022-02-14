فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بعد بن غفير.. أعضاء كنيست يقتحمون الشيخ جراح

النرويج تتبرع بـ 124 مليون دولار للأونروا لأربع سنوات

صبري: ما يجري في القدس حرب وجود وتطهير عرقي

"الشيخ جراح".. الأهالي يتصدون لعربدة المستوطنين والمقاومة تمنحهم شحنات أمل

كتيبة جنين: أوقعنا إصابات مؤكدة بصفوف الاحتلال

عمارة: هدم بيوت المقاومين يزيد دعم شعبنا للمقاومة

مستوطنون يعتدون على معاق حركيا شمال نابلس

"المتابعة العليا": قرار منع الشيخ صلاح من السفر "عنصري"

الهندي: هناك توجه لدى الفصائل لتفعيل العمل الجماهيري شرق القطاع

الاحتلال يهدم منزلا سكنياً في البيرة

إعلان تيك توك داخلي

كتيبة جنين: أوقعنا إصابات مؤكدة بصفوف الاحتلال

14 فبراير 2022 . الساعة 17:42 بتوقيت القدس
...

أكدت "كتيبة جنين - حزام النار"، اليوم الإثنين، أن مقاتليها تمكنوا من تنفيذ ضربات مباشرة ضد جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق إصابات مؤكدة في صفوفه، خلال عملية هدم منزل الأسير محمود جرادات في بلدة سيلة الحارثية غربي جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال "أبو معاذ" الناطق باسم الكتيبة في سلسلة تغريدات عبر منصة (تيليجرام)، إن العدو المجرم ظنّ أن عملية هدم منزل الأسير جرادات ستكون بغاية السهولة وأقل خسارة، ولكن مجاهدينا كانوا لهم بالمرصاد.

وأضاف، أننا "كنّا حذّرنا سابقا أن أي عملية هدم يقدم عليها العدو فإننا سوف نتصدى لها وكنا الأوفياء بوعدنا وقاتلنا العدو وتصدينا له بكل ما أوتينا من قوة.

وأشار إلى أن الضربات والصليات النارية وزخات الرصاص الضخمة التي وجهتها كتيبة جنين ضد قوات العدو وتمركزاته في السيلة كانت الأكبر والأكثر كثافة والعدو يعلم تماماً ما تلقاه من ضربات أوقعت الإصابات في صفوفه.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#جنين #قوات الاحتلال #المقاومة الفلسطينية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة