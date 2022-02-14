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"التعاون الإسلامي" تدين اعتداءات الاحتلال بحق الشيخ جراح

14 فبراير 2022 . الساعة 15:56 بتوقيت القدس
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أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت المنظمة في بيان، اليوم الإثنين، بأنها "تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ومحاولة الاستيلاء على منازلهم في حي الشيخ جراح"، مؤكدة أن ذلك "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وحذرت من خطورة تلك السياسيات الإسرائيلية، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ويشهد حي الشيخ جراح في القدس توترا، منذ صباح أمس الأحد، جراء ممارسات المستوطنين وقوات شرطة الاحتلال بحق الأهالي في الحي.

المصدر / الأناضول
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#الاحتلال #التعاون الإسلامي #الشيخ جراح

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