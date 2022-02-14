أبو عرة: اعتداءات الاحتلال تدفع الشباب الغاضب للتحرك وصد العدوان

أكد القيادي في حركة حماس، مصطفى أبو عرة، أن اعتداءات وطغيان الاحتلال الإسرائيلي، هما أكبر حافز للشعب الفلسطيني للاستمرار في مقاومته والوقوف في وجه غطرسته المتدحرجة والمستمرة في الأراضي الفلسطينية.

وقال أبو عرة في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إن اعتداءات الاحتلال سواء في الضفة والقدس أو أراضي الداخل المحتل تدفع الشباب الوطني الغاضب الذي يحمل هم فلسطين، إلى التحرك وصد العدوان.

وأضاف أن ما يدور في جنين والشيخ جراح وغيرها من المدن هو "الشرارة للمواجهة الجارية".

وتابع القيادي في حماس أن الشعب الفلسطيني يؤيد خيار المقاومة ويرفض كل من يراهن على التسوية والتنسيق الأمني مع الاحتلال.

واستشهد فجر اليوم، الفتى أكرم أبو صلاح (17 عاما)، بعد وقت قصير من إصابته بجراح حرجة خلال تصديه لقوات الاحتلال، التي اقتحمت بلدة السيلة الحارثية ليلة أمس.

وتصدى عشرات المقاومين لقوات الاحتلال التي اقتحمت السيلة الحارثية، وفجرت منزل الأسير محمود جرادات، أحد أبطال عملية "حومش" التي وقعت منتصف ديسمبر 2021، وقتل فيها مستوطن وجرح آخرون.

المصدر / فلسطين أون لاين