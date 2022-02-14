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الاحتلال يهدم منزلا سكنياً في البيرة

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الاحتلال يهدم منزلا سكنياً في البيرة

14 فبراير 2022 . الساعة 15:00 بتوقيت القدس
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هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الإثنين، منزلا سكنياً وسط الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء بدون ترخيص.

وقال شهود عيان، إن قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافة، داهمت مدينة البيرة وسط الضفة المحتلة، وشرعت بعملية هدم منزل سكني، بدعوى البناء بدون ترخيص في مناطق مصنفة "ج".

وأوضح الشهود أن المنزل مكون من طابقين وبمساحة 400 متر مربع، ويعود للمواطنين ثائر فليفل، وسالم جويلس.

​​​​​​​ويحظر الاحتلال على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة "ج" دون تصريح منه، ويعد من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق منظمات دولية.

المصدر / الأناضول
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