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"مصير الصيادين لا زال مجهولاً"

خاص "لجان الصيادين": الاحتلال يعتقل 7 صيادين ومصادرة مركبهم

14 فبراير 2022 . الساعة 13:59 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية
غزة/ يحيى اليعقوبي:

أفاد رئيس اتحاد لجان الصيادين في قطاع غزة زكريا بكر، أن الاحتلال الإسرائيلي صادر مركب صيد كبير (لنش جر) على بعد ثلاثة أميال بحرية قبالة منطقة "السودانية" شمال القطاع واعتقل سبعة صيادين كانوا على متنه.

وقال بكر في تصريح خاص لـ "فلسطين أون لاين"، إن القارب يعد من المراكب الثلاثة عشر المعدودة على مستوى القطاع، وأن الصيادين الذين كانوا على متنه فوجئوا بهجوم مباغت من أربعة زوارق حربية إسرائيلية على متنهم قواتٌ خاصة، قاموا بمحاصرة المركب لمدة ساعة وأطلقوا النار عليه بكثافة ثم الاعتلاء عليه.

وأضاف، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت سبعة صيادين كانوا على متنه من عائلة الهسي، وصياد من عائلة أبو عودة وجرى اقتيادهم لميناء "أسدود".

وأكد بكر أن مصير الصيادين لا زال مجهولاً ولم تتضح الأمور إن كانوا مصابين أم لا، مشيرا في ذات السياق إلى أن القارب ذاته تعرض لاعتداء إسرائيلي قبل ثلاثة أشهر وجرى احتجازه 40 يومًا واعتقل خمسة صيادين كانوا على متنه بالمرة الأولى أصيب منهم صيادان قبل الإفراج عنهم.

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