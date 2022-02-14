تشييع جثمان الشهيد "أبو صلاح" في اليامون وسط هتافات داعمة للمقاومة

شيّعت جماهير فلسطينية غاضبة، ظهر اليوم الإثنين، جثمان الشهيد محمد أكرم طاهر أبو صلاح (17 عاما)، والذي ارتقى متأثرا بجراحه خلال تصديه لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت بلدة السيلة الحارثية ليلة أمس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي متوجها نحو بلدة اليامون حيث ألقت عائلة الشهيد نظرة الوداع الأخيرة عليه.

وشارك في موكب التشييع مئات المواطنين حضروا من مناطق متفرقة بالضفة، بينهم، عناصر مقاومة مسلحة، الذين أدوا صلاة الجنازة وسط صيحات التكبير وترديد الهتافات الغاضبة والمطالبة بالثأر لدماء الشهداء.

كما أشاد المشيعون ببسالة المقاومة التي تصدت لقوات الاحتلال في السيلة الحارثية وشددوا على ضرورة دعمها وإسنادها بكل الوسائل المتاحة لتأخذ دورها في الدفاع عن أبناء شعبنا والتصدي لجرائم الاحتلال.

وزفت حركة المقاومة الإسلامية حماس لجماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية، شهيد فلسطين الفتى البطل "أبو صلاح".

وتوجهت حماس بالتحيّة لأبناء شعبنا الصَّامد المجاهد في جنين القسَّام؛ مشددة على أن "مشهد الثورة الذي رسمته محافظة جنين بالرَّصاص، وبكل ما يملكه المقاومون الأبطال، يؤكّد مجدّداً على أنَّ خيار المقاومة هو القادر على الرَّد على عدوان الاحتلال، ودحره عن أرضنا".

وأضافت حماس أن "مواصلة الاحتلال سياسته العدوانية في العقاب الجماعي لعائلات المقاومين، ستتحطّم أمام صمود أبناء شعبنا وبطولته، وإصراره على مواصلة درب المقاومة حتّى التّحرير والعودة؛ ففلسطين تستحق منّا كلّ التضحيات".

وأكدت أن "تصعيد المقاومة بكافة أشكالها سيكون الرَّد العملي على الاحتلال ومستوطنيه؛ فتصاعد العدوان وسرقة الأرض ومهاجمة المنازل وتشريد العائلات من منازلها في حيّ الشيخ جراح والنقب، ستكون وقوداً لثورة شعبنا في كافة أماكن تواجده؛ فمعركة الأرض والهُوية واحدة، وسنخوضها بكلّ اقتدار وقوَّة".

كان "أبو صلاح" أصيب برصاصة في رأسه أثناء تواجده داخل سيارة نقل على إثرها للمستشفى حيث أعلن عن استشهاده في الساعات الأولى من فجر اليوم.

وجابت مسيرة غاضبة شوارع مدينة جنين ومخيمها عقب الإعلان عن استشهــاده، بينما أعلنت فعاليات جنين الحداد الشامل اليوم حدادا على روحه.

وشهدت بلدة السيلة مواجهات عنيفة، تخللها إطلاق مقاومين النار على قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.

وأقر جيش الاحتلال بتعرض قواته للرصاص بكثافة من قبل فلسطينيين في السيلة الحارثية، فيما أعلنت كتيبة جنين تنفيذ عدة عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة صوب جنود الاحتلال في البلدة.

وفجرت قوات الاحتلال منزل أحد أبطال عملية "حومش" الأسير محمود جرادات، بعد هدم أجزاء منه حيث أصيب اثنان من جنود الاحتلال إثر سقوط سقف المنزل عليهما.

المصدر / فلسطين أون لاين