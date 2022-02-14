قرار إسرائيلي بمنع الشيخ رائد صلاح من السفر

أصدرت وزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلية، أييلت شاكيد، أمرًا تمنع بموجبه رئيس الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، الشيخ رائد صلاح، من السفر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لستة أشهر.

وادعت الوزيرة التي وقعت أمر منع السفر، أنه يُخشى من أن سفر الشيخ صلاح للخارج سيُستغل لدعم مصالح الحركة الإسلامية.

وحدّدت مدة منع السفر لغاية يوم 13 آذار/ مارس 2022. وأُمهل الشيخ صلاح 14 يوما لتقديم اعتراض على منعه من السفر، مع الإشارة إلى أن المدة قابلة للتمديد لمدة ستة أشهر.

هذا، ومُنع الشيخ صلاح عدة مرات في السابق من السفر للخارج، كما مُنع لأعوام عدة من دخول القدس والمسجد الأقصى المبارك، وقضى أحكاما مختلفة في السجون الإسرائيلية، كانت الأولى عام 1981، والثانية عام 2003، والثالثة عام 2010، فيما اعتقل بعدها بعام في بريطانيا، ثم أعيد اعتقاله في عام 2016، ومنذ عام 2017 وهو ملاحق ضمن ما يعرف بـ"ملف الثوابت".

يذكر أن الاحتلال حظر، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، الحركة الإسلامية (الشمالية) بقيادة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين