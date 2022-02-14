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"حماس" تزف شهيد جنين وتؤكد أن الرد سيكون بتصعيد المقاومة

14 فبراير 2022 . الساعة 11:42 بتوقيت القدس
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شبان يحملون جثمان الشهيد محمد أبو صلاح

زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لجماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية، شهيد فلسطين الفتى محمد أكرم أبو صلاح، ابن الـ 17 ربيعاً، الذي ارتقى خلال تصديه لقوَّات الاحتلال، التي اجتاحت بلدة السيلة الحارثية ليلة أمس.

ووجهت الحركة في بيان لها، اليوم الإثنين، التحيّة لأبناء شعبنا الصَّامد المجاهد في جنين القسَّام، مبينة أن مشهد الثورة الذي رسمته محافظة جنين بالرَّصاص، وبكل ما يملكه المقاومون الأبطال، يؤكّد مجدّداً أنَّ خيار المقاومة هو القادر على الرَّد على عدوان الاحتلال، ودحره عن أرضنا.

وأكدت أن مواصلة الاحتلال سياسته العدوانية في العقاب الجماعي لعائلات المقاومين، ستتحطّم أمام صمود أبناء شعبنا وبطولته، وإصراره على مواصلة درب المقاومة حتّى التّحرير والعودة، ففلسطين تستحق منّا كلّ التضحيات.

وقالت حماس إنَّ تصعيد المقاومة بأشكالها كافة سيكون الرَّد العملي على الاحتلال ومستوطنيه، منوهة بأن تصاعد العدوان وسرقة الأرض ومهاجمة المنازل وتشريد العائلات من منازلها في حيّ الشيخ جراح والنقب، ستكون وقوداً لثورة شعبنا في أماكن وجوده كافة، فمعركة الأرض والهُوية واحدة، وسنخوضها بكلّ اقتدار وقوَّة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #جنين #شهيد جنين

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