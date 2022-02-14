مطلوب أخصائي اجتماعي للعمل في جمعية بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن جمعية الحياة والأمل تعلن فيه عن الوظيفة الشاغرة التالية :
- المسمى الوظيفي: أخصائي اجتماعي Social Worker .
- نوع الدوام : دوام كامل 100٪
- عدد الوظائف المتاحة: 2.5
- المكان: مكتب جمعية الحياة والأمل ، جباليا
- الفترة: 14 شهر
- تقارير إلى: منسق المشروع .
- تاريخ البدء: في أقرب وقت ممكن
مهام الوظيفة
- إجراء تقييمات اجتماعية للأسر المستفيدة المحتملة.
- قيادة مناقشات التشاور مع الأسر لتحديد احتياجات إعادة التأهيل بالتنسيق مع مهندس الموقع.
- مسؤولية القيام بزيارات ميدانية إلى منازل قائمة المرشحين لملء الاستمارة الاجتماعية للمساعدة في تحديد المستفيدين من المشروع.
- استلام المستندات الداعمة المطلوبة من المرشح.
- المشاركة مع مهندسي الموقع في العمل الميداني خاصة في المسح الميداني الاجتماعي.
- دعم برامج سبل العيش والتعافي الاقتصادي من خلال جمع البيانات وإدارة المعلومات ودعم الاتصالات والمهام الأخرى ذات الصلة.
- المشاركة في متابعة وتوثيق الملف الخاص بالمسح الميداني.
- إجراء مقابلات شبه منظمة ومناقشات جماعية مركزة ، سعياً وراء مشاركة هادفة من جميع أفراد الأسرة.
- التواصل مع الأسر والمستفيدين بطريقة واضحة ومهنية ومحترمة.
- جمع والتحقق من بيانات المستفيدين وإجراء إدخال البيانات كما هو مطلوب.
- معالجة ومتابعة الشكاوى المقدمة من المستفيدين في الميدان.
- دعم نشر سياسة حماية LHA ومدونة قواعد السلوك والأخلاق للموظفين والمستفيدين من المشروع وأصحاب العمل ومقدمي الخدمات وأعضاء المجتمع ذوي الصلة ، بما في ذلك آليات إعداد التقارير بأمان أو تقديم التعليقات وضمان الامتثال لهذه السياسة وإخطار المشرف على الفور من أي مخاوف.
- أداء أي مهام وواجبات أخرى حسب الضرورة طوال فترة المشروع.
مؤهلات:
- درجة البكالوريوس في الخدمة الإجتماعية أو أي مجال ذي صلة.
- ثلاث سنوات من الخبرة المهنية في وظيفة مماثلة .
- إثبات القدرة على تعدد المهام والوفاء بالمواعيد النهائية.
- القدرة على العمل تحت الضغط وضمن فريق.
- الإلمام الجيد بالحاسوب.
- مهارات ممتازة في إعداد التقارير والكتابة الرسمية باللغتين الإنجليزية والعربية.
- أن تكون مقيمة في محافظة الشمال أو في محافظة غزة.
- الوظيفة لكلا الجنسين .
- يتم تشجيع النساء والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأقليات الممثلة تمثيلا ناقصا على التقديم والسعي للحصول على دعم LHA في عملية التقديم.
طريقة التسجيل
- يمكن للمرشحين المهتمين والمؤهلين التقديم عبر تقديم طلب من خلال الضغط ( هنا )
- الموعد النهائي لتقديم الطلبات 18/02/2022 ، في موعد أقصاه 3 عصراً
- سيتم الاتصال فقط بقائمة المرشحين المختصرة.