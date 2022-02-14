مطلوب أخصائي اجتماعي للعمل في جمعية بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن جمعية الحياة والأمل تعلن فيه عن الوظيفة الشاغرة التالية :

- المسمى الوظيفي: أخصائي اجتماعي Social Worker .

- نوع الدوام : دوام كامل 100٪

- عدد الوظائف المتاحة: 2.5

- المكان: مكتب جمعية الحياة والأمل ، جباليا

- الفترة: 14 شهر

- تقارير إلى: منسق المشروع .

- تاريخ البدء: في أقرب وقت ممكن

مهام الوظيفة

- إجراء تقييمات اجتماعية للأسر المستفيدة المحتملة.

- قيادة مناقشات التشاور مع الأسر لتحديد احتياجات إعادة التأهيل بالتنسيق مع مهندس الموقع.

- مسؤولية القيام بزيارات ميدانية إلى منازل قائمة المرشحين لملء الاستمارة الاجتماعية للمساعدة في تحديد المستفيدين من المشروع.

- استلام المستندات الداعمة المطلوبة من المرشح.

- المشاركة مع مهندسي الموقع في العمل الميداني خاصة في المسح الميداني الاجتماعي.

- دعم برامج سبل العيش والتعافي الاقتصادي من خلال جمع البيانات وإدارة المعلومات ودعم الاتصالات والمهام الأخرى ذات الصلة.

- المشاركة في متابعة وتوثيق الملف الخاص بالمسح الميداني.

- إجراء مقابلات شبه منظمة ومناقشات جماعية مركزة ، سعياً وراء مشاركة هادفة من جميع أفراد الأسرة.

- التواصل مع الأسر والمستفيدين بطريقة واضحة ومهنية ومحترمة.

- جمع والتحقق من بيانات المستفيدين وإجراء إدخال البيانات كما هو مطلوب.

- معالجة ومتابعة الشكاوى المقدمة من المستفيدين في الميدان.

- دعم نشر سياسة حماية LHA ومدونة قواعد السلوك والأخلاق للموظفين والمستفيدين من المشروع وأصحاب العمل ومقدمي الخدمات وأعضاء المجتمع ذوي الصلة ، بما في ذلك آليات إعداد التقارير بأمان أو تقديم التعليقات وضمان الامتثال لهذه السياسة وإخطار المشرف على الفور من أي مخاوف.

- أداء أي مهام وواجبات أخرى حسب الضرورة طوال فترة المشروع.

مؤهلات:

- درجة البكالوريوس في الخدمة الإجتماعية أو أي مجال ذي صلة.

- ثلاث سنوات من الخبرة المهنية في وظيفة مماثلة .

- إثبات القدرة على تعدد المهام والوفاء بالمواعيد النهائية.

- القدرة على العمل تحت الضغط وضمن فريق.

- الإلمام الجيد بالحاسوب.

- مهارات ممتازة في إعداد التقارير والكتابة الرسمية باللغتين الإنجليزية والعربية.

- أن تكون مقيمة في محافظة الشمال أو في محافظة غزة.

- الوظيفة لكلا الجنسين .

- يتم تشجيع النساء والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأقليات الممثلة تمثيلا ناقصا على التقديم والسعي للحصول على دعم LHA في عملية التقديم.

طريقة التسجيل

- يمكن للمرشحين المهتمين والمؤهلين التقديم عبر تقديم طلب من خلال الضغط ( هنا )

- الموعد النهائي لتقديم الطلبات 18/02/2022 ، في موعد أقصاه 3 عصراً

- سيتم الاتصال فقط بقائمة المرشحين المختصرة.