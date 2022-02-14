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دبلوماسي أوكراني: كييف قد تتخلى عن الانضمام للناتو لتجنب الحرب

14 فبراير 2022 . الساعة 11:29 بتوقيت القدس
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قال سفير أوكرانيا لدى بريطانيا إن بلاده قد تتخلى عن سعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتجنب حرب مع روسيا.

وقال السفير فاديم بريستايكو إن أوكرانيا مستعدة لإبداء "المرونة" بشأن هدفها الانضمام للناتو وهي خطوة تعارضها روسيا، بحسب "رويترز".

وردا على سؤال عما إذا كانت بلاده قد تغير موقفها من الانضمام للناتو، قال بريستايكو: "ربما نفعل... خاصة بعد تهديدنا بهذه الطريقة وابتزازنا والضغط علينا من أجل ذلك".

وكانت أوكرانيا وهي ليست عضوا في الناتو قد تلقت وعدا منذ عام 2008، بأنها ستحصل على فرصة للانضمام، الأمر الذي من شأنه أن يوصل الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة إلى حدود روسيا.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.

وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت لاحق، أن الولايات المتحدة لم ترد على أهم مطلب روسي، وهو وقف تمدد حلف الناتو شرقا.

المصدر / رويترز
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