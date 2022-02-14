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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

14 فبراير 2022 . الساعة 11:19 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

 اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: إن "عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، خصوصًا في المنطقة الشرقية منه.

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #الهيكل المزعوم

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