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توغل محدود لآليات الاحتلال شرق خان يونس

14 فبراير 2022 . الساعة 11:03 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

توغلت آليات عسكرية تتبع للاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، شرق بلدة القرارة شمال شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة

وأفادت مصادر محلية، بتوغل 7 آليات عسكرية خارج السياج الأمني شرق البلدة، وشرعت بأعمال تجريف في المكان وسط إطلاق نار متقطع وتحليق لطائرات الاستطلاع.

وتتوغل آليات الاحتلال العسكرية بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

ويضاف هذا التوغل إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لاحتواء التصعيد الأخير الذي تم برعاية قطرية ومصرية يوم 31 آب/أغسطس 2020.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #انتهاكات #توغل #آليات الاحتلال

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