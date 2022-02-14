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الاحتلال يواصل إغلاق الحي

بالصور "بن غفير" يجدد اقتحامه لحي الشيخ جراح بالقدس

14 فبراير 2022 . الساعة 10:20 بتوقيت القدس
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المتطرف بن غفير من داخل حي الشيخ جراح

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فرض الإغلاق على حي الشيخ جراح بمدينة القدس ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منه، فيما سمحت لعضو "الكنيست" المتطرف إيتمار بن غفير بإعادة اقتحام الحي.

وأفادت مصادر محلية بأن بن غفير اقتحم الحي صباح اليوم، وواصل استفزاز الأهالي وعاد إلى الخيمة التي نصبها أمس.

وذكر بيان مقتصب صادر عن مكتب بن غفير، أنه سيواصل العمل من مكتبه البرلماني الذي نقله مؤخراً إلى حي "الشيخ جراح".

من جهتها؛ أشارت صحيفة "معاريف" العبرية، إلى أن "بن غفير" سيُبقي على مكتبه البرلماني في حي "الشيخ جراح" الذي تضاربت الأنباء بشأن تفكيكه الليلة الماضية، وذلك "حتى يعود الأمن للمستوطنين الذين يقطنون في الحي" على حد زعمه.

وشهد حي الشيخ جراح حالة من التوتر الشديد على مدار اليومين الفائتين تخللتها اعتداءات مستوطنين متطرفين على الأهالي والمتضامنين معهم بحماية شرطة الاحتلال التي اعتقلت 12 مقدسياً على الأقل، وأصابت العشرات ممن تصدوا لاقتحامات المستوطنين الذي رافقوا بن غفير أثناء إعادة افتتاحه مكتبه على بعد أمتار من منزل عائلة سالم المهددة بالتهجير لصالح الجمعيات الاستيطانية.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#الشيخ جراح #بن غفير #المتطرف بن غفير

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