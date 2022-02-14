"الرشق": جرائم الاحتلال ومستوطنيه لن تمر

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، أن جرائم الاحتلال وقطعان المستوطنين لن تمر مرور الكرام.

وشدد الرشق في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، على أن "هدم البيوت جريمة ضد الإنسانية، لن تجلب للاحتلال الأمن، بل ستزيد غضب شعبنا وإصراره على الصمود والمقاومة".

وبعث بالتحية "للأبطال والشباب الثائرين الذين يتصدون بكل بسالة لجرائم الاحتلال في القدس وحي الشيخ جراح والضفة وجنين وسيلة الحارثية".

وعدَّ تصعيد المقاومة بكل أشكالها هو "أبلغ رد على جرائم العدو ومستوطنيه، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بإدانة جرائم الاحتلال، والضغط لوقف العدوان".

المصدر / فلسطين أون لاين