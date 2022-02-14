"صحة غزة": 4 حالات وفاة و1776 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وذكرت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، أنه تم إجراء 4647 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 1776 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأشارت لتسجيل 1115 حالة تعافٍ جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 235246 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 35590 حالة، وإجمالي المتعافين 197823 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1833 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 215 حالة، من بينها 117 حالات خطيرة وحرجة.

وأكدت أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 608201 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين