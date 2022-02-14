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مستوطنون يجرفون أراضٍ بطولكرم ويقتلعون 40 شجرة زيتون

14 فبراير 2022 . الساعة 09:40 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

جَرف مستوطنون، اليوم الإثنين، مساحات من أراضي قرية شوفة جنوب شرق طولكرم بالضفة الغربية، واقتلعوا عشرات أشجار الزيتون، لصالح شق طريق استيطانية.

وتعود ملكية الأراضي والأشجار المستهدفة لآل حامد من القرية.

وقال الناشط في مجال الدفاع عن الأراضي في شوفة تحسين حامد لـ"وفا"، إنهم تفاجأوا صباح اليوم وعند توجههم للعمل في الأرض، بعمليات تجريف بطول كيلو متر تقريبا وفتح طريق باتجاه مستوطنة "أفني حيفتس" المقامة على أراضي قرى شوفة وكفا وكفر اللبد والحفاصي، واقتلاع أكثر من 40 شجرة زيتون منها، مشيرا إلى أن عمليات التجريف تمت في جنح الظلام.

وأضاف: أن هذه الممارسات هي استمرار للاعتداءات المتكررة على أراضي المواطنين في هذه المنطقة، لتحقيق أهدافها الاستيطانية وحماية المستوطنين.

وأشار إلى أنهم يتعرضون دائما وبشكل يومي لمضايقات المستوطنين الذين يهددونهم بالسلاح وطردهم من أراضيهم ومنعهم من العمل فيها، وفي كثير من الأحيان من الوصول إليها، في الوقت الذي تواصل فيه أعمال التجريف والبناء في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها سابقا، لصالح توسيع المستوطنة المذكورة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مستوطنون #أشجار الزيتون #يقتلعون أشجار

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