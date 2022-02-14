تقام اليوم.. شباب رفح x الهلال | اتحاد خان يونس x اتحاد بيت حانون

غزة/ إبراهيم أبو شعر:

يتطلع شباب رفح لكسر عقدته أمام الهلال عندما يواجهه اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز، وسيكون اتحاد خانيونس وضيفه اتحاد بيت حانون في اختبار صعب للغاية من أجل العودة لسكة الانتصارات الغائبة عن الفريقين.

شباب رفح x الهلال

شباب رفح سيكون في اختبار صعب وهام من أجل الحفاظ على صحوته وكسر العقدة التي عانى منها في مبارياته أمام الهلال، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب رفح.

أصحاب الأرض يدخلون المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الثمين على شباب جباليا في الجولة الفائتة والذي رفع من طموحات الفريق وأحيا آماله في البقاء بدائرة المنافسة على اللقب بعدما رفع رصيده إلى (15) نقطة في المركز السابع متأخراً بفارق الأهداف عن بيت حانون وغزة الرياضي أصحاب نفس الرصيد.

يبحث شباب رفح لتحقيق فوز يعزز من مكانته في مربع المنافسة، خاصة وأن الفوز سيمنحه فرصة للتقدم في الترتيب حتى ولو بشكل مؤقت، على أمل أن يستفيد من تعثر أحد منافسيه والاقتراب من الشجاعية المتصدر برصيد (22) نقطة.

شباب رفح رفح غابت عنه الانتصارات في (6) مباريات متتالية قبل أن يستعيد التوازن بالفوز على الثوار، وهذا ما يريد خالد كويك مدرب الفريق ولاعبوه أن يكرروه في مباراتهم أمام الهلال الذي يمثل عقدة للفريق منذ فترة طويلة.

وسيكون طارق أبو غنيمة متصدر ترتيب الهدافين، السلاح الأهم للفريق الرفحي من أجل الخروج بالنقاط الثلاث، إلى جانب زملائه وليد أبو دان وأحمد الشاعر وعماد فحجان وغيرهم من اللاعبين.

في المقابل، يطمح الهلال إلى تكريس عقدته لشباب رفح والخروج من أمامه بأول انتصارات الفريق من أجل انهاء مرحلة الذهاب بوضع أفضل من الحالي، في ظل تواجده بالمركز الثاني عشر والأخير برصيد (5) نقاط.

الفوز هو الخيار الأوحد أمام الهلال في مباراة اليوم بعدما خسر الفريق (5) مباريات وتعادل في مثلها، ليصبح موقفه صعباً للغاية في الترتيب وهذا ما يزيد من مساعيه من أجل الخروج بالفوز وتكرار ما فعله في أخر مباراة جمعتهما على ملعب رفح والتي انتهت بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سيحاول نعيم السويركي مدرب الهلال الاستفادة من خبرة لاعبيه في التعامل مع مثل هذه المباريات على أمل أن ينجح في التخلص من الأخطاء التي عانى منها الهلال في مبارياته الماضية والخروج من اللقاء بالنقاط الثلاث.

ويعوّل السويركي على إحسان أبو دان قائد الفريق إلى جانب سامي الداعور ومحمد عبيد، في التشكيلة الأساسية من أجل العمل على تصعيب مهمة أصحاب الأرض والوصول لشباكهم للخروج بفوز أول يريح أعصاب الفريق قبل التحضير لمرحلة الإياب.

اتحاد خانيونس x اتحاد بيت حانون

بدوره يبحث اتحاد خانيونس عن استعادة التوازن والعودة لسكة الانتصارات في مباراته أمام اتحاد بيت حانون والتي تجمع الفريقين على ملعب خانيونس.

يدرك اتحاد خانيونس أنه سيصطدم بمنافس صعب إلا أنه لا يملك رفاهية في الخيارات من أجل البقاء في دائرة المنافسة وتفادي مزيد من التراجع في سلم الترتيب بعد تلقيه خسارتين متتاليتين في آخر جولتين.

اتحاد خانيونس فاجأ الجميع بالسقوط في فخ الخسارة أمام الأهلي وغزة الرياضي توالياً، ليفرط بفرصتين متتاليتين للاقتراب من الشجاعية مما يجعله أكثر رغبة في حصد النقاط الثلاث من مباراة اليوم.

سيعمل المدرب إسلام أبو عريضة على إعادة التوازن للفريق من أجل تصحيح مسارهم بعد الخسارتين واستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على حظوظه القوية في المنافسة، وتذليل الفارق مع الشجاعية إلى نقطتين في ظل امتلاكه لـ(17) نقطة في المركز الرابع.

أبو عريضة سيحاول إعادة حالة التركيز للاعبيه بعد الأداء المخيب في آخر مباراتين، والاستفادة من موهبة مروان الترابين إلى جانب الثنائي حازم شكشك وأحمد كلاب في قيادة الفريق لفوز ينهي به مرحلة الذهاب وهو على مقربة من المتصدر.

على الجانب الآخر يسعى بيت حانون للحفاظ على سجله خالياً من الخسارة للمباراة الخامسة على التوالي، في ظل تلقي الفريق لخسارة وحيدة خلال مشواره في مرحلة الذهاب، حيث في ثلاثة مباريات وتعادل في ستة مباريات، ليحصل على 15 نقطة في المركز الخامس.

الحوانين سيكونون أمام فرصة ذهبية للدخول في مربع المنافسة بشكل قوة حال عودة الفريق بالنقاط الثلاث، على الرغم من أن الهدف الأساسي للفريق هو تفادي الخسارة في مباراة اليوم، لكن الفوز سيكون له أهمية كبيرة من أجل الدخول في أجواء المنافسة والتقدم في الترتيب.

بيت حانون يدخل اللقاء بحالة معنوية جيدة برغم غياب الانتصارات لكن تعادله الأخير مع الشجاعية منح الفريق دفعة معنوية كبيرة، سيحاول محمد العيماوي مدرب الفريق الاستفادة منها وتعزيزها لدى اللاعبين من أجل الخروج بالنتيجة المرضية له وللفريق.