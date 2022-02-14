الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ففي سلفيت: أفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال داهمت فجر اليوم بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، واعتقلت الشاب صقر تلحمي ريان، بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب قسام عبد الله الديك، من بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وفي نابلس: اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، وداهمت عدة منازل، واعتقلت الشاب أحمد عبد القادر صور.

أما في القدس المحتلة: أصيب شاب واعتقل آخر، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة أبو ديس، جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في منطقة الكتف خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال في البلدة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب آدم بحر، عقب اقتحام البلدة.

بينما في الخليل: أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل الشاب محمد انس محمود سلهب التميمي (24 عاما)، ومن بلدة تفوح الشاب طارق عبد الكريم ارزيقات (34 عاما)، ومن بلدة حلحول الفتى لؤي محمد بدر ابو صايمه (17 عاما)، ومن بلدة دورا الأسير المحرر رأفت طالب أبو سباع (24 عاما) عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، واقتادتهم الى مراكز الاعتقال.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.ِ